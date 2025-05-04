Aydın'da sahte evrakla milyarlık vurgun!

Aydın Didim’de, İngilizlere ait gayrimenkulleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık vurgun yapan emlak çetesi çökertildi. Çeteyi emlakçı Ekrem Batur’un eski sevgilisi ihbar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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Didim'deki emlak skandalının ardından müteahhitlik yapan Ebru Zahide T.'nin savcılığa eski sevgilisi Ekrem Batur'u şikayet etmesiyle çökertildiği ortaya çıktı. Kadının şikayetinde eski imam nikâhlı eşi olan sevgilisi ve çetenin kilit ismi olan emlakçı Ekrem Batur tarafından hesaplarının kullanıldığı, gayrimenkul ve arsa satma vaadiyle farklı miktarlardaki paraların başka bankalara ait hesaplara transfer yapıldığını ifadesinde anlattı.



Ebru Zahide T., hesabına gönderilen paraların geri istendiğini dile getirdi. Jandarma ekipleri, bu ifade doğrultusunda harekete geçerek emlak çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. Özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesine yapılan operasyonda 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.



PATATES HATLAR KULLANIYORLAR

Örgüt üyelerinin kendilerine kurban olarak seçtikleri vatandaşları yakalanmamak ve geride iz bırakmamak için patates hatlar üzerinden aradıkları belirlendi. Hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

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