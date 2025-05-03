Nevşehir’de korkunç olay: Battaniyeye sarılı ceset bulundu

TABANCAYLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de tabanca ile vurulduktan sonra boş araziye gömülen şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban buldu. (Fotoğraf: İHA)