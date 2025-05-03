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Nevşehir'de korkunç olay: Battaniyeye sarılı ceset bulundu

Nevşehir'de boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Nevşehir’de korkunç olay: Battaniyeye sarılı ceset bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

Karapınar beldesindeki kum ocağı mevkisinde koyunlarını otlatırken arazide battaniyeye sarılı ceset gören çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Nevşehir'de boş araziye gömülen şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban buldu. (Fotoğraf: İHA)Nevşehir'de boş araziye gömülen şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban buldu. (Fotoğraf: İHA)

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de tabanca ile vurulduktan sonra boş araziye gömülen şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban buldu. (Fotoğraf: İHA)Nevşehir'de tabanca ile vurulduktan sonra boş araziye gömülen şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban buldu. (Fotoğraf: İHA)