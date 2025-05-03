Kayseri'de haber alınmayan gencin boş arazide cesedi bulundu!
Burak İsmailoğulları’ndan (24) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gencin telefonundan, sinyal alındı. Bölgeye AFAD, JAK ekipleri sevk edildi. Burak İsmailoğulları, boş arazide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kayseri'de yaşayan üniversite öğrencisi Burak İsmailoğulları'ndan (24) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gencin telefonundan, sinyal alındı. Bölgeye AFAD, JAK ekipleri sevk edildi. Burak İsmailoğulları, boş arazide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ekipler, Burak İsmailoğulları'nın tabancayla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma devam ediyor.