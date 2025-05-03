Gazze'de yaşam mücadelesi veren iki küçük kıza vize engeli!

İngiltere, Gazzeli 5 yaşındaki Ghena Abed ve 12 yaşındaki Rama Qudiah’ın tedavileri için tam 17 ay sonra vize verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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İsrail, Gazze'de soykırım yaparken hastaneleri de yerle bir etti. 5 yaşındaki Ghena Abed göz, 12 yaşındaki Rama Qudiah ise bağırsak problemi yaşadı. Project Pure Hope, Abed ile Rama Qudiah'ın tedavilerini İngiltere'de yaptırmak istedi. Vize başvurusu yapıldı. İngiltere, birçok bahane uydurdu ve vize için 17 ay bekledi.



TEDAVİ ŞANSI AZALDI

Gazzeli doktorlar, "Vicdan da kalmamış. 17 ay boyunca iki küçük kızı araştırmak ne demek. Ghena'nın gözlerindeki problem çok ciddi. Aynı şekilde bağırsak sorunları olan Rama'nın tedavi şansı azaldı. Çok acı" dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'den Londra'ya giden iki çocuk, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de tedavi görmesine izin verilen ilk Gazzeliler olarak tarihe geçti.

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