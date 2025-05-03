Fatih Sultan Mehmet vefatının 544. yılında anıldı!

' Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında kabri başında anıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Rabb'im bizleri Fatih Sultan Mehmet ve şehitlerimizle cennetinde buluştursun. Şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz. Memleketimiz, ilelebet Müslüman Türk yurdu olarak kalsın inşallah' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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İstanbul'un fethiyle "çağ açıp çağ kapatan" Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında kabri başında anıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Rabb'im bizleri Fatih Sultan Mehmet ve şehitlerimizle cennetinde buluştursun. Şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz. Memleketimiz, ilelebet Müslüman Türk yurdu olarak kalsın inşallah" dedi.



Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (sağ 3), Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan (sol 2) ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin (sağda) katıldı.

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