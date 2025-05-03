Esenyurt'ta maganda kurbanı olan genç kurtarılamadı!

Sokakta yaşanan bir kavga sırasında yoldan geçen Seyit Ahmet Şanver (22), vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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Korkunç olay, geçen hafta İstanbul Esenyurt'da yaşandı. Sokakta yaşanan bir kavga sırasında yoldan geçen Seyit Ahmet Şanver (22), vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen C.T.'yi (48) gözaltına aldı. C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını bir gün önce şüpheli Y.M.B.'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasının unuttuğunu söyledi. Şüphelinin bir süre sonra kendisini telefonla arayarak unuttuğu eşyasını kendisine getirmesini istediğini anlatan C.T., "İşim var. Sonra getiririm." cevabını verdiğinde aralarında tartışma yaşandığını söyledi.



C.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari şüpheli Y.M.B.'nin 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Y.M.B.'nin asıl hedefinin C.T. olduğunu, ancak tanımadığı kişiyi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. C.T.. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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