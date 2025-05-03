Bakan Yerlikaya 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalandığını duyurdu!

Bakan Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 4 şahsın yakalandığını açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 4 şahsın yakalanarak, Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Ş.Ç. Almanya'da, Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar ise Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi" dedi. Zanlıların, dolandırılıcılık, çocuğa cinsel istismar ve cinayetten arandığı öğrenildi.

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