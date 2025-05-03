Adana'da ilginç olay: Tanımadığı çiftlerin düğününe giderek altın çalıyor!

Sinan E., tanımadığı çiftlerin düğünlerine davetsiz katılıyor, pastasını yiyip pistte oynuyordu. Sıra takı merasimine geldiğinde ise para kutularını boşaltıp kaçıyordu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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İlginç hırsızlık 27 Nisan'da Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. 4 çocuk babası Sinan E., dünya evine giren Sedef Ü. ile Adem Ü. çiftinin düğününe gitti. Sinan E., çiftin yakınıymış gibi katıldığı düğünde, pastasını yedi.



Daha sonra pistte bir süre eğlendi. Takı törenine geçilince, anonsunu yapan kişinin yanında bekledi. Bir süre çevreyi gözetledikten sonra, paraların atıldığı kutuya doğru gitti. Sinan E., sayma bahanesiyle kutudan parça parça aldığı paraları, cebine koydu. Gelin ve damada, su ve meşrubat ikram etti. Takı töreninin tamamlanmasının ardından Sinan E., düğün salonundan çıkarak kayıplara karıştı.



AYNI SALONA FARE GİBİ YUVA YAPMIŞ

Eve dönen çift, paraları saymaya başladı. Bir kısmı döviz olmak üzere yaklaşık 40 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Görüntüleri izleyen çift, hareketlerinden Sinan E.'den şüphelendi. Bunun üzerine çift, Sinan E.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Sinan E., "Paraları görünce dayanamadım. Şeytana uydum" dedi. Tutuklandı. Aynı düğün salonunda başka çiftin 60 bin lirasını da çaldığı tespit edildi.

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