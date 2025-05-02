İzmir'de genç kız eski sevgilisi tarafından katledildi!

Acı olay, önceki gün İzmir Beydağ'da yaşandı. Aysun Candan, eski sevgilisi H.A. tarafından katledildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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Eski sevgili dehşeti bitmek bilmedi. Acı olay, önceki gün İzmir Beydağ'da yaşandı. Babası İbrahim Candan ile birlikte tek katlı evde oturan Aysun Candan'a (20) eve yaklaşan kişi, pencereden tabancayla ateş etti.

Kızının kanlar içinde kaldığını gören İbrahim Candan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmanın ardından Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı (35) gözaltına aldı.

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