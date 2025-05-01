Merhum Ferdi Tayfur'un 3 milyar liralık miras davasında yeni gelişme!

Merhum Ferdi Tayfur, 3 milyar liralık mirasını TSK, Darüşşafaka, LÖSEV ve yeğenlerine bıraktı. Kızı Tuğçe iptal davası açtı. Dün ikinci duruşma vardı. Kavga çıkınca mahkeme erteleme kararı aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

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Arabesk müziğinin babası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Geride 3 milyar TL'si kaldı. Vasiyetinde ise birçok kuruma bağış yaptı. Bunlar arasında TSK, Darüşşafaka, LÖSEV de vardı. Yeğenlerine de ada bıraktı. Ancak iddiaya göre Necla Nazır'dan olan kızı ile ilk çocuğunun adını anmadı. Bunun üzerine Tuğçe Tayfur, vasiyetin iptali için dava açtı.



Davanın ikinci duruşması Muğla Marmaris'te yapıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı. Ancak Tuğce Tayfur'un avukatları ile yeğenlerinin avukatları arasında tartışma çıktı. Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken, diğer dosyanın duruşması da 28 Mayıs'a ertelendi.

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