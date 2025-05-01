Konya'da öğrencini döven öğretmen para cezası alınca karşı dava açtı!
Beden eğitimi öğretmeni O.B. (50) kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü E.Ş.’ye (14) dayak attı. Çocuğun ailesi suç duyurusu yaptı. Öğretmen hakkında ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulandı.
Konya'da beden eğitimi öğretmeni O.B. (50) kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü E.Ş.'ye (14) dayak attı. Çocuğun ailesi suç duyurusu yaptı. Öğretmen hakkında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulandı! Sadece 8 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ancak bu kez O.B. küçük çocuğa hakaret davası açtı. E.Ş.'nin şüpheli olarak ifade verdiği ortaya çıktı.