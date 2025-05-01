Engin Polat’a hapis!

Engin Polat'a ‘vergi suçu’ nedeniyle hakkında açılan davada karar açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

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Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün 'vergi suçu' nedeniyle haklarında açılan davada karar açıklandı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve Sezgin Polat'a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün'e ise aynı suça iştirak etmekten dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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