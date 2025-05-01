Çocukların muhtarı!

İhtiyaç fazlası oyuncakları muhtarlık binasında çocuklara dağıtarak onlara eşsiz bir mutluluk yaşatan Trabzon'un Ortahisar Mahallesi muhtarı Süleyman Yaşar Kara, halkın sorunlarını da çözüyor.

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

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Trabzon'un Ortahisar Mahallesi muhtarı Süleyman Yaşar Kara, bir yandan halkın sorunlarını çözerken, bir yandan da çocukları sevindiriyor. Kendi imkanlarıyla mağazalardan ihtiyaç fazlası oyuncakları temin ediyor. Muhtarlık binasında çocuklara dağıtarak onlara eşsiz bir mutluluk yaşatıyor.

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