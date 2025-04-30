Jacques Vallée'den bilim kurgu filmleri aratmayan uyarı: Uzaylılar 12 insanı öldürdü

UFO konusundaki her ciddi tartışmanın merkezinde yer alan Jacques Vallée, insanlığa uyarıda bulundu: Uzaylılar 12 insanı öldürdü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, altmış yıllık kariyeriyle UFO konusundaki her ciddi tartışmanın merkezinde yer alan Jacques Vallée, insanlığa uyarıda bulundu.



Vallée, "Veritabanına katkıda bulunduğum dosyalarımda, ölümle sonuçlanan yaralanmaların kasıtlı olduğu belgelenmiş 12 vaka olduğunu söyleyebilirim" dedi. Vallée'ye göre, insanlığın uzun süredir bilimkurgu malzemesi olarak görmezden geldiği ürpertici uyarıları gerçeği hükümetlerin yıllardan bildiğini ifade etti.

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