Aliyev İlkokulu’nda sevinç!

Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ ve Azerbaycan iş birliğiyle Haydar Aliyev İlkokulu'nda 20 derslik, 3 laboratuvar ve 3 ana sınıfının bulunuyor. Bakan Kurum, okulu, 'Burası Kahramanmaraş'taki Haydar Aliyev İlkokulu. Asrın felaketinin ardından şimdi koridorlarında evlatlarımızın neşesi, heyecanı, sevinci yankılanıyor' mesajıyla paylaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Depremde ağır hasar alan Sezai Karakoç İlkokulu yerine Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ ve Azerbaycan iş birliğiyle Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi. 20 derslik, 3 laboratuvar ve 3 ana sınıfının bulunduğu ve öğretim yılı başında açılan ilkokulda, fen, teknoloji ve müzik atölyeleri, kütüphane, spor salonu, revir ile oyun parkları yer alıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okulu, "Burası Kahramanmaraş'taki Haydar Aliyev İlkokulu. Asrın felaketinin ardından şimdi koridorlarında evlatlarımızın neşesi, heyecanı, sevinci yankılanıyor" mesajıyla paylaştı.

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