"Hacı Uğurlama Programı" İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleşti!

İstanbul’da 350 hacı adayından oluşan yılın ilk hac kafilesi, Büyük Çamlıca Camisi’ndeki törenin ardından dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen "Hacı Uğurlama Programı" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.



Programda konuşan Başkan Erbaş, "Beytullah'a yüz sürmek, Arafat'ta vakfeye durmak, Ravza'da Efendimiz'e selam vermek, şeytanı taşlarken nefsimizi bütün kötü arzulardan uzaklaştırmaya söz vermek, Arafat'ta günahlarımızı affettirmek için Rabbimize yalvarmak, yakarmaktır" dedi.

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