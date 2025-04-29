Muğla'da acı olay: Tekne taşıyan römorkun altında kalan Mustafa Gündüz hayatını kaybetti!

Mustafa Gündüz, yeni teknesiyle hayallerini büyütmek istedi. Ancak seyir halinde traktörün römorkunda taşınan tekneye çıkmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Muğla Fethiye'de çocukluğundan beri denizlerde olan ve geçimini tekne turlarıyla sağlayan Mustafa Gündüz (38), yeni teknesiyle hayallerini büyütmek isterken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Önceki akşam seyir halindeki traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerine çıkmak isterken dengesini kaybedip düştü. Römorkun tekerleri Gündüz'ün üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Gündüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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