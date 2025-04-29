Fransa'da gurbetçi ailenin 3 çocuğu yangında hayatını kaybetti!

Gurbetçi ailenin 3 çocuğu yangında can verdi. Fransız medyası, polisi, savcısı faciayı görmezden gelince akıllara o korkunç iddia geldi: Irkçı saldırı olabilir.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Rizeli İbrahim-Ayşe Kuru çifti Fransa'nın Brumart kentine taşındı. 4 çocukları vardı. Evlerinin çatı katında yangın çıktı. Kardeşlerden 3'ü ölürken, en küçüğü hayatta kaldı.



Ancak Fransız basını ölenlerin Türk olduğunu sakladı. Savcılık ve polis açıklama yapmadı. Bu durum da kundaklama ihtimalini gündeme taşıdı.

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