Deprem uzman Şener Üşümezsoy açıkladı: Fay tamamen kırıldı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber’deki Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Türkiye’deki deprem riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.

Üşümezsoy "Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk Kumburgaz fayı demiştim. Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok. 7.2'lik deprem için 350 km fay lazım" iddiasında bulundu.

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