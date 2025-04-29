takvim-logo

Deprem uzman Şener Üşümezsoy açıkladı: Fay tamamen kırıldı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber’deki Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Türkiye’deki deprem riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Deprem uzman Şener Üşümezsoy açıkladı: Fay tamamen kırıldı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.

Üşümezsoy "Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk Kumburgaz fayı demiştim. Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok. 7.2'lik deprem için 350 km fay lazım" iddiasında bulundu.

Büyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haberde yanıtladıBüyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haberde yanıtladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN