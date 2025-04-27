Diyarbakır'da iki aile arasındaki arazi savaşı kanlı bitti!

Diyarbakır'da husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Olay yerini silahlı çatışmaya bıraktı. 3 kişi yaralandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Diyarbakır Bismil'de önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Olay yerini silahlı çatışmaya bıraktı. 3 kişi yaralandı. Olaya karışan R.A., Ü.B. ve N.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, bin 292 adet mermi, 230 adet fişek ve 60 adet Kaleşnikof mermisi ele geçirildi.

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