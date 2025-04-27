takvim-logo

Diyarbakır'da iki aile arasındaki arazi savaşı kanlı bitti!

Diyarbakır'da husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Olay yerini silahlı çatışmaya bıraktı. 3 kişi yaralandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Diyarbakır’da iki aile arasındaki arazi savaşı kanlı bitti!

Diyarbakır Bismil'de önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Olay yerini silahlı çatışmaya bıraktı. 3 kişi yaralandı. Olaya karışan R.A., Ü.B. ve N.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, bin 292 adet mermi, 230 adet fişek ve 60 adet Kaleşnikof mermisi ele geçirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN