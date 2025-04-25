Kime inanacağız? Deprem uzmanları vatandaşın kafasını karıştırdı!

Uzmanların açıklamaları, yine kafaları karıştırdı. Birinin söylediği diğerini tutmadı. Öyle ki bazıları birbirini hedef aldı. Vatandaş, “hangisine inanacağını” şaşırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

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Büyük korku sonrası bilim insanlarının birbirinden farklı açıklamaları kafaları karıştırdı. Kimi, 'Marmara'da deprem bitti' derken, kimi ise '7,2'lik deprem an meselesi' diyerek korku saldı. İstanbullular, 'Hangisine inanacağız' diye sormaya başladı!



Naci Görür: Asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak.



Hasan Sözbilir: Parçalı kırılması da aslında iyi bir şey.



Şener Üşümezsoy: Başka deprem riski yok.



Ziyadin Çakır: Bu deprem daha büyüğünü de üretebilir.



Ahmet Ercan: Büyük deprem için beklentim henüz erken gibi görünüyor.



Okan Tüysüz: 7'nin üzerinde bir deprem potansiyeli var.



Şükrü Ersoy: Daha büyüğüne karşı hazırlıklı olmakta fayda var.



Celal Şengör: İstanbul depremine hazırlanmak için artık çok geç.

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