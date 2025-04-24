Zuzubank'ın kilo fiyatı dudak uçuklatıyor!

Şifalı bir bitki olduğu için bölgede yoğun talep gören “zuzubak” otu, toplandı. Otun bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilosunun 10 bin liradan alıcı bulacağı vurgulandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Batman'ın Sason İlçesi'nde yetişen zuzubak otu, baharla birlikte yeşermeye başladı. Şifalı bir bitki olduğu için bölgede yoğun talep gören "zuzubak" otu, toplandı. Otun bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilosunun 10 bin liradan alıcı bulacağı vurgulandı. Vatandaşlar "Bu otu Ankara, İstanbul ve yurt dışından çok isteyen oluyor. Yoğurta, salatalık, domates ve benzeri birçok yemeğin içine katarak tüketiyoruz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN