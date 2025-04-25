Acı bayram! 4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Nurbanu yaşamını yitirdi
Apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Nurbanu Sağlam (7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşamını yitirdi.
Yürek yakan olay Trabzon Ortahisar ilçesinin İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Metin ve Fatma Sağlam çiftinin kızları Nurbanu Sağlam, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybetti.
Beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı çocuğu, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Nurbanu Sağlam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nurbanu Sağlam'ın bayram coşkusuyla kutlamalara katılması, arkadaşlarıyla şarkılar söylemesi gerekirken; ailesi, sevenleri ve okul camiası tarifsiz bir yasın içine düştü.