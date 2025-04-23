Akdeniz'de korku dolu anlar: Baba oğul köpek balığı saldırısına uğradı!

Baba oğulun teknesine saldıran köpekbalığı böyle görüntülendi. Jaws uzun süre tekneye zarar vermek için boğuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Amatör olarak büyük balık avları yaptığını ve hafta sonu tatili nedeniyle oğlu ile birlikte balığa çıktığını belirten Savaş Güzel, "Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde, merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sardık ama teknenin sanal çapasına saldırmış" dedi.



Uzmanlar, vatandaşların korkmaması gerektiğini dile getirip Antalya Körfezi'nin yavrulama alanı olduğunu ifade etti. Muğla'nın Datça kıyısında da cam gözü cinsi olduğu değerlendirilen bir köpek balığı kameralar tarafından görüntülendi.

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