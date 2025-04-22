Kastamonu’da kan donduran cinayet! Eşinin cesediyle 10 gün yaşayan koca tutuklandı

Cinayetin işlendiği bina (AA)



Elif C'nin eşi B.C'nin çocuğuyla evden çıkması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde B.C'nin bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki çocuğuyla binadan çıkarak sakin şekilde yürüdüğü görüldü.

Esnaf Recep Eski (AA)



Binanın bitişiğinde esnaflık yapan Recep Eski, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bölgeye geldiğini belirtti.

Cinayetin işlendiği daire (AA)



Cinayetin yaklaşık 10 gün önce işlendiğini tahmin ettiklerini ifade eden Eski, "Fail eve gelip gidiyormuş. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi onu biliyoruz. Sabah buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde bebek arabasıyla yürüyerek binadan çıktı, çarşıya doğru yürüdü." diye konuştu.

Cinayet şüphelisinin yanındaki çocuk koruma altına alındı. (İHA)



ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekiplerince, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.