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Kastamonu'da kan donduran cinayet! Eşinin cesediyle 10 gün yaşayan koca tutuklandı

Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı. 23 yaşındaki hamile kadının kocasının her gün 1,5 yaşındaki çocuğuyla eve girip çıktığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi kocanın evin önünde yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan cinayet şüphelisinin yanındaki çocuk koruma altına alındı.

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Kastamonu’da kan donduran cinayet! Eşinin cesediyle 10 gün yaşayan koca tutuklandı

Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

Kastamonu'da vahşet!


Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Evde cesedi bulunan kadının kocası tutuklandı. (AA)Evde cesedi bulunan kadının kocası tutuklandı. (AA)

KENDİNİ SAVUNDU
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

Kastamonu'da bir evde kadın cesedi bulundu. (AA)Kastamonu'da bir evde kadın cesedi bulundu. (AA)

10 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE AYNI EVDE KALDI
Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Cinayetin işlendiği bina (AA)Cinayetin işlendiği bina (AA)

Elif C'nin eşi B.C'nin çocuğuyla evden çıkması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde B.C'nin bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki çocuğuyla binadan çıkarak sakin şekilde yürüdüğü görüldü.

Esnaf Recep Eski (AA)Esnaf Recep Eski (AA)

Binanın bitişiğinde esnaflık yapan Recep Eski, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bölgeye geldiğini belirtti.

Cinayetin işlendiği daire (AA)Cinayetin işlendiği daire (AA)

Cinayetin yaklaşık 10 gün önce işlendiğini tahmin ettiklerini ifade eden Eski, "Fail eve gelip gidiyormuş. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi onu biliyoruz. Sabah buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde bebek arabasıyla yürüyerek binadan çıktı, çarşıya doğru yürüdü." diye konuştu.

Cinayet şüphelisinin yanındaki çocuk koruma altına alındı. (İHA)Cinayet şüphelisinin yanındaki çocuk koruma altına alındı. (İHA)

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekiplerince, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.

Kocasının 1,5 yaşındaki çocuğuyla her gün eve geldiği ortaya çıktı. (İHA)Kocasının 1,5 yaşındaki çocuğuyla her gün eve geldiği ortaya çıktı. (İHA)

O ANLAR KAMERADA
Cesedin bulunduğu gün B. C'in 1,5 yaşındaki çocuğu ile birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B. C'nin bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor.

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