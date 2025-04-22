Kastamonu'da kan donduran cinayet! Eşinin cesediyle 10 gün yaşayan koca tutuklandı
Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı. 23 yaşındaki hamile kadının kocasının her gün 1,5 yaşındaki çocuğuyla eve girip çıktığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi kocanın evin önünde yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan cinayet şüphelisinin yanındaki çocuk koruma altına alındı.
Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.
Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.
KENDİNİ SAVUNDU
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.
10 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE AYNI EVDE KALDI
Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.