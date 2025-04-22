Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Üst üste çıktılar!
İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza yaşandı. 6 aracın karıştığı kazada araçlardan birinin başka bir arabanın üstünde durması ilginç görüntü oluşturdu.
İstanbul Beylikdüzü'nde alt geçitte aniden oluşan trafiği fark edemeyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu.
Kaza saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sarızeybek Caddesi alt geçitte yaşandı. İddiaya göre 34 MJT 071 plakalı binek araç önünde aniden duran trafiği fark edemeyerek araçlara çarptı.
6 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Toplam 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik Avcılar istikametinde durdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÜST ÜSTE ÇIKTILAR
Polis ekipleri olayla ilgili rapor tutarken kazaya sebebiyet veren arabanın başka bir aracın üstüne çıkması ise ilginç görüntü oluşturdu.