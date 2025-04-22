İstanbul-Ankara yolu bu gece kapanıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 Karayolu köprüsü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu ile yanyol, Ankara istikametinde bugün saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 Karayolu köprüsü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 Karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

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