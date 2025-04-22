Hukuk turizmi!

Yurt dışında yaşayan Türklerin, pahalı avukatlık ücretleri nedeniyle Türkiye'ye gelip boşandığı anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Türkiye, saç ekimi ve estetik ağırlıklı sağlık turizminde çığır açtı. Geçen yıl sağlık turizminden elde edilen gelir 3 milyar doları aştı. Son dönemde ise turizmde ilginç bir kategori oluşmaya başladı.



Yurt dışında yaşayan Türklerin, pahalı avukatlık ücretleri nedeniyle Türkiye'ye gelip boşandığı anlaşıldı. Avukat Erdem Kılıç, "İngiltere'de en düşük 3-4 bin pound olan avukatlık ücretini ödemek istemeyen Türkler, Türkiye'de 200-500 pounda bu sorunu çözüyor" dedi.

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