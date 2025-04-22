Hukuk turizmi!
Yurt dışında yaşayan Türklerin, pahalı avukatlık ücretleri nedeniyle Türkiye'ye gelip boşandığı anlaşıldı.
Türkiye, saç ekimi ve estetik ağırlıklı sağlık turizminde çığır açtı. Geçen yıl sağlık turizminden elde edilen gelir 3 milyar doları aştı. Son dönemde ise turizmde ilginç bir kategori oluşmaya başladı.
Yurt dışında yaşayan Türklerin, pahalı avukatlık ücretleri nedeniyle Türkiye'ye gelip boşandığı anlaşıldı. Avukat Erdem Kılıç, "İngiltere'de en düşük 3-4 bin pound olan avukatlık ücretini ödemek istemeyen Türkler, Türkiye'de 200-500 pounda bu sorunu çözüyor" dedi.