Ayakkabı devlerine domuz cezası!

New Balance, Vans ve Camper’ın, ayakkabılarda domuz derisi kullandığı tespit edildi. Türkiye’de satışa sunulan ürünlerde domuz derisi kullanıldığının tüketiciye belirtilmediği, ancak yurt dışında uzantılı sitelerde bu bilginin verildiği belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Ayakkabı markaları da yakın takipte. New Balance, Vans ve Camper'ın, ayakkabılarda domuz derisi kullandığı tespit edildi. Türkiye'de satışa sunulan ürünlerde domuz derisi kullanıldığının tüketiciye belirtilmediği, ancak yurt dışında uzantılı sitelerde bu bilginin verildiği belirlendi. Bu çerçevede Reklam Kurulu, New Balance'a 1 milyon 730 bin lira ceza kesti. Vans markasına aykırılık nedeniyle 863 bin 580 lira ceza verildi. Camper markasının ise reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

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