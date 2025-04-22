Ankara'da yarım asrı deviren miras!

Henüz 12 yaşında el işçiliğiyle ayakkabı üretimine başlayan Cihangör’ü iki yıl sonra kardeşi Davud Cihangör (65) izledi. Yıllarca çıraklık, işçilik ve kalfalık yaparak ayakkabı üretiminin inceliklerini öğrenen ve ardından usta olan iki kardeş, 1985’te kendi atölyelerini kurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Ankara'da Adem Cihangör (67), ilkokulu bitirdikten sonra 1970 yılında dayısının yanında çıraklık yaparak ayakkabıcılık mesleğine adım attı. Henüz 12 yaşında el işçiliğiyle ayakkabı üretimine başlayan Cihangör'ü iki yıl sonra kardeşi Davud Cihangör (65) izledi.



Yıllarca çıraklık, işçilik ve kalfalık yaparak ayakkabı üretiminin inceliklerini öğrenen ve ardından usta olan iki kardeş, 1985'te kendi atölyelerini kurdu. Yanlarında çalıştırdıkları 30'u aşkın işçi ile ayakkabı üretimi yapan Cihangör kardeşler, 2001'de yaşanan ekonomik kriz sonrası küçülmeye gitmek zorunda kaldı. 50 yıldan fazladır tüm zorluklara rağmen dükkanlarında ayakkabı üretimine devam ediyor.

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