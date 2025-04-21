Samsun'da vahşet: 3 çocuk annesi eşini katletti ahırda yakalandı!
Samsun'un Canik ilçesinde vahşet yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar, saklandığı ahırda yakalandı.
Samsun Canik'te Emrah Akpınar, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurdu. 3 çocuk annesi Emine Akpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Firar eden katil koca saklandığı ahırda yakalandı. Bu arada Akpınar'ın 6 suç kaydı bulunduğu ve daha önce de ağabeyini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı.