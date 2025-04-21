Samsun'da vahşet: 3 çocuk annesi eşini katletti ahırda yakalandı!

Samsun'un Canik ilçesinde vahşet yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar, saklandığı ahırda yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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Samsun Canik'te Emrah Akpınar, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurdu. 3 çocuk annesi Emine Akpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Firar eden katil koca saklandığı ahırda yakalandı. Bu arada Akpınar'ın 6 suç kaydı bulunduğu ve daha önce de ağabeyini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı.

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