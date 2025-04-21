21 Nisan 2025 Trendyol Karaca Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
21 Nisan 2025 tarihli Trendyol Karaca Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Karaca Home Valeria Best 8 Parça Çeyiz Seti, Karaca Home Eleni 8 Parça Çeyiz Seti, Karaca Home Vanes Çift Kişilik Nakışlı Nevresim Pike Takımı, Karaca Home Arlina Bold Çift Kişilik Yatak Örtüsü kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
21 Nisan 2025 tarihli Trendyol Karaca Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Karaca Home Valeria Best 8 Parça Çeyiz Seti, Karaca Home Eleni 8 Parça Çeyiz Seti, Karaca Home Vanes Çift Kişilik Nakışlı Nevresim Pike Takımı, Karaca Home Arlina Bold Çift Kişilik Yatak Örtüsü kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Karaca Home Valeria Best 8 Parça Çeyiz Seti Asil Talihlileri
Karaca Home Eleni 8 Parça Çeyiz Seti Asil Talihlileri
Karaca Home Vanes Çift Kişilik Nakışlı Nevresim Pike Takımı Asil Talihlileri