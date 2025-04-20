Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismiydi! Dr. İlker Gönen baskı sonucu mu intihar etti? Soruşturma başlatıldı

‘Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismi Dr. İlker Gönen’in psikolojik baskı sonucu intihar ettiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

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Antalya'da cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından Dr. İlker Gönen'in intiharı ile ilgili şok bir detay gündeme geldi. Antalya Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dr. Gönen, kaldığı tek kişilik koğuşta 1 Şubat'ta çay bardağı kırığı ile bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Gönen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gönen'in ölümüyle ilgili bir ihbar e-postası gönderildi. İhbar olarak değerlendirilen e-postanın içeriğinde, örgüt lideri Fırat Sarı ve çevresindekilerin Gönen'i itirafçı olmasından endişe ettikleri için "yakınlarına zarar verecekleri" yönünde tehdit ettikleri bildirildi.

Çete üyelerinden birisinin adamı olduğu iddia edilen bir kişinin cezaevinde Gönen'i ziyaret ederek tehdit ettiği ihbar e-postasında belirtildi. Gönen'in bu ziyaretten bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi. E-postadaki iddiaları değerlendiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar ile ilgili 16 Nisan'da soruşturma başlattığını bildirdi.

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