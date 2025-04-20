takvim-logo

Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM'e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor

Psikolog Yeliz Arda, ayrılığa giden yoldaki sorunları TAKVİM’e anlattı: Evlilikler, ailelerin kültürel veya geleneksel yapılarına göre farklı algılanabiliyor. Ailelerin yoğun beklentileri, istekleri çiftlerin evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin, bazı toplumlarda evlilik, ailenin itibarını ve toplumdaki konumunu güçlendirme görevindedir.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM’e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor

Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda, evliliklerde ailelerin büyük rolü olduğu gibi ayrılıklarda da yine aile büyüklerinin etkili olduğunu söyledi.

Bu konuda evli çiftlerin sorun yaşadıklarını ve yapmaları gerekenleri değerlendiren Yeliz Arda şunları söyledi: Özellikle de duygusal toplumlarda evlilikler iki kişinin özgür iradesiyle gerçekleşen bir ilişki gibi görünse de, çoğu zaman ailelerin bu süreçteki etkisi beklenenden de büyük olabiliyor. Peki, evli çiftlerin aileleri evliliklerine veya çiftlerin yaşamlarına nasıl etki edebiliyor?

BÜYÜKLERİN FİKRİ ÖNEMLİ
Nedenleri ve etkileri ne kadar çok farkedilirse evliliklerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir olabilmesi o denli önemli olacaktır. Elbette aileler, çocuklarının hayatındaki en önemli referans noktalarından biridir. Evlilik gibi önemli bir kararda, bireylerin ailesinden alınan fikirler çok çok önemlidir. Toplumumuzda gençlerin, evlenme kararını verdikten sonra ailelerinin hem maddi hem de manevi desteğini alması olağandır.

Evlilikler, ailelerin kültürel veya geleneksel yapılarına göre farklı algılanabiliyor. Bazı toplumlarda, çiftlerin aileleri arasında güçlü bir bağın olması, neredeyse tüm aile ile birlikte hareket edilmesi beklenirken, bazı toplumlarda ise bireysellik çok daha önemli olabiliyor. Ailelerin yoğun beklentileri, istekleri çiftlerin evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor.

Örneğin, bazı toplumlarda evlilik, ailenin itibarını ve toplumdaki konumunu güçlendirme görevindedir. Bu gibi otoriter bir baskı, çiftlerin evlilikle ilgili kendi arzularını göz ardı etmelerine neden olabilir. Ailelerin kültürel değerlerine dayalı bu beklentiler, özellikle çiftlerin farklı kültürlerden gelmesi durumunda çatışmalara yol açabilir. Geleneksel aile yapılarında çoğunlukla, evliliğin yalnızca bir çiftin evliliğinden çok, iki ailenin birleşmesi anlamına geldiği de düşünülür. Bu, durum çiftler için hem kültürel hem de sosyal sorumlulukları açısından daha yıpratıcı hale gelir. Zamanla da çiftler çatışabilir.

ÇİFTLERE BASKI OLUYOR
Evlilik kararı, çoğunlukla bir çiftin ailelerinin beklentileri doğrultusunda şekillenir. Bu durum, daha çok ilk zamanlarda yaşanır. Gelin ve damadın ailesi, çiftin evlilikle ilgili beklentilerini yüksek tutar.

Genç çift ailelerin beklentilerini yerine getirmek için çaba gösterdikçe, ilişkiye zarar verir. Aileler, çiftin sosyal, arkadaş özel zamanlar ile ilgili etkileyen kararlarda yer alabilir, örneğin hangi arkadaşlarla vakit geçirecekleri konusunda baskı oluşturabilirler. Bazı aileler için de, evliliğin sadece sevgi ve bağlılık temelinde değil, ekonomik, kariyer başarısı, sosyal ve hatta dini bir sorumluluk olarak görülmesini önemseyebilir. Bu durum da çiftlerin kendi özgürlüklerini ve ilişkilerindeki dengeyi sağlama çabalarını zorlaştırabilir hatta çatışmaların yaşanmasına neden olabilir.

FAZLA MÜDAHALE ZARARLI
Ailelerin evliliğe etkisi, her zaman olumsuz değildir. Bazen de olumlu sonuçlar doğurabilir. Aileler, çiftin karşılaştığı sorunları daha farklı açılardan değerlendirebilir ve daha fazla destek olabilirler. Evliliklerde yaşanan zorluklar karşısında ailelerin doğru zamanda devreye girmesi, çiftlerin sorunu çözmelerine yardımcı olabilir. Ailelerin fazla müdahalesi evliliği olumsuz etkileyebilir. Ailelerin sürekli olarak çiftin ilişkisine dahil olması, eleştirilerde bulunması çiftlerin bağımsızlıklarını ve öz değerlerini olumsuz etkileyebilir.

AİLE GÜÇ VERİR
Aile desteği ile evlilikleri daha da güçlendirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Evliliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ailelerin, çiftin özel yaşamına önem vermesi, saygı göstermesi büyük önem taşır.

Evlilik, hem kadının hem de erkeğin özgürce kararlar alabildiği, duygusal olarak desteklendiği ve bireysel kimliklerinin korunabildiği bir ilişki olmalıdır. Çiftler bunun önemini aileleri ile paylaşmalıdır. İfade edilmeyen istekler ve ihtiyaçlar zamanla çatışma konusu olabilir. Aileler de çocuklarına karşı saygılı ve isteklerine karşı daha hassas olabilmelidirler.

DENGE KORUNMALI
Evliliklerde ailelerin etkisi, çiftlerin ilişkisinin dinamiklerini hem olumlu hem de olumsuz şekilde şekillendirebilir. Ailelerin, çiftlerin ilişkilerine müdahale etme derecesi, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ya da çatışmaların artmasını doğrudan etkileyebilir.

Ailelerin evliliğe olan etkisinin en sağlıklı şekilde yönetilebilmesi, hem bireylerin hem de ailelerin empati ve anlayışla yaklaşmalarını gerektirir. Evliliklerdeki bu etkileşimlerin karmaşıklığını göz önünde bulunduracak olursak, ailelerin, çiftin özel yaşamına müdahaleden kaçınarak, onların kendi sınırlarını çizme haklarına saygı göstermeleri, ilişkinin sağlam bir temele oturmasına olanak sağlanmalıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN