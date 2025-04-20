Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM’e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda , evliliklerde ailelerin büyük rolü olduğu gibi ayrılıklarda da yine aile büyüklerinin etkili olduğunu söyledi.

Bu konuda evli çiftlerin sorun yaşadıklarını ve yapmaları gerekenleri değerlendiren Yeliz Arda şunları söyledi: Özellikle de duygusal toplumlarda evlilikler iki kişinin özgür iradesiyle gerçekleşen bir ilişki gibi görünse de, çoğu zaman ailelerin bu süreçteki etkisi beklenenden de büyük olabiliyor. Peki, evli çiftlerin aileleri evliliklerine veya çiftlerin yaşamlarına nasıl etki edebiliyor?

BÜYÜKLERİN FİKRİ ÖNEMLİ

Nedenleri ve etkileri ne kadar çok farkedilirse evliliklerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir olabilmesi o denli önemli olacaktır. Elbette aileler, çocuklarının hayatındaki en önemli referans noktalarından biridir. Evlilik gibi önemli bir kararda, bireylerin ailesinden alınan fikirler çok çok önemlidir. Toplumumuzda gençlerin, evlenme kararını verdikten sonra ailelerinin hem maddi hem de manevi desteğini alması olağandır.

Evlilikler, ailelerin kültürel veya geleneksel yapılarına göre farklı algılanabiliyor. Bazı toplumlarda, çiftlerin aileleri arasında güçlü bir bağın olması, neredeyse tüm aile ile birlikte hareket edilmesi beklenirken, bazı toplumlarda ise bireysellik çok daha önemli olabiliyor. Ailelerin yoğun beklentileri, istekleri çiftlerin evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor.

Örneğin, bazı toplumlarda evlilik, ailenin itibarını ve toplumdaki konumunu güçlendirme görevindedir. Bu gibi otoriter bir baskı, çiftlerin evlilikle ilgili kendi arzularını göz ardı etmelerine neden olabilir. Ailelerin kültürel değerlerine dayalı bu beklentiler, özellikle çiftlerin farklı kültürlerden gelmesi durumunda çatışmalara yol açabilir. Geleneksel aile yapılarında çoğunlukla, evliliğin yalnızca bir çiftin evliliğinden çok, iki ailenin birleşmesi anlamına geldiği de düşünülür. Bu, durum çiftler için hem kültürel hem de sosyal sorumlulukları açısından daha yıpratıcı hale gelir. Zamanla da çiftler çatışabilir.