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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

İzmir Foça'da bir evlat dehşeti yaşandı. Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın 28 yaşındaki oğlu C.I. , annesi Gülay Işıklar'ı tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan C. I. adliyeye sevk edildi.

DHA
DHA
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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.

Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü! (DHA)Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü! (DHA)

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fehmi Işıklar'ın oğlu (DHA)Fehmi Işıklar'ın oğlu (DHA)

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.

Fehmi Işıklar (Ekran görüntüsü)Fehmi Işıklar (Ekran görüntüsü)

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

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