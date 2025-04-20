Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürdü

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 14:22

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.