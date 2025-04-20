Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı: İşte ölüm nedeni...

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra bitkin halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

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Adli Tıp Kurumu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede vefat eden Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

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Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı. Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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