Kayseri'de kuyumcuyu taşla soymaya çalışan kadın bankacı çıktı: Refah içindeydiler sinirime dokundu

Cebine taş ve biber gazı koyup kuyumcu soymaya kalkınca yakalanan bankacı N.Ç, 'Borç batağında psikolojim bozuldu. Çarşıda kuyumcuları refah içinde görünce sinirime dokundu. Anlık kurguladım' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Kayseri'de yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulununca tutuklanan banka çalışanı N.Ç.'nin (35) ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.'ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı. M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

BORÇ BATAĞINDAYDIM

N.Ç. tutuklandı. N.Ç. ifadesinde, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yaparken dolandırıldım. Borç batağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

OLAY KAMERADA

Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.Ç.'nin kendisine takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine cebinden çıkardığı biber gazını sıktığı, ardından da başına taşla vurduğu görüldü. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı da görüntülerdeydi.

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