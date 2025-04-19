İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin soruşturmasını yürüten savcıya suikast! Yeni deliller ortaya çıktı

İstanbul’da, Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi tehdit eden şüphelilerle ilgili yeni delillere ulaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi tehdit edenlerin yeni delillerine ulaşıldı.

Tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in incelenen 'WhatsApp' yazışmalarında daha önce İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan iş insanı şüpheli Gökhan Güler'in Zengin'den, kripto dolandırıcılığından tutuklu Yavuz Usta'nın tahliyesini talep ettiği, bu gerçekleşmeyince hakim ve savcılarına yurt dışından suikastçı getirtip vurduracağı yönünde mesaj attığı tespit edildi.

Güler tutuklandı, Z.K'nin ise adli kontrolle bırakılmasına hükmedildi.

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