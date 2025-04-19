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İstanbul'da ikinci Minguzzi vakası! 14 yaşındaki Yiğit Eker bıçaklı saldırıya uğradı

İstanbul'un Silivri ilçesinde 14 yaşındaki Yiğit Eker, okul dönüşü tanımadığı kar maskeli kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

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İstanbul’da ikinci Minguzzi vakası! 14 yaşındaki Yiğit Eker bıçaklı saldırıya uğradı

İstanbul Silivri'de Yiğit Eker (14), okul dönüşü apartman önünde tanımadığı kar maskeli şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Eker, yaralandı.

Şüpheliler, motosikletle hızla kaçtı. Yiğit Eker'e yapılan saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetini akıllara getirdi.

3 ay önce Kadıköy'deki tarihi salı pazarında Minguzzi, tanımadığı 2 çocuk tarafından bıçaklanmış ve 9 Şubat'ta can vermişti.

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