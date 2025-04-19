4 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı

Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlarda, 6 organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Altı ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendi. S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.

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