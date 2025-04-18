Tarihi rekor! Roma'daki Göbeklitepe sergisini 6 milyon kişi ziyaret etti

İtalya’nın başkenti Roma’da Ekim ayında açılan Göbeklitepe sergisini 6 milyon kişi ziyaret etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, tarihi bir işbirliğine imza attı. İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından biri olan Kolezyum'da, 24 Ekim 2024'te 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisini açtı. İnsanlık tarihinin izlerini gösteren sergi artık son misafirlerini ağırladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin kapanış töreninde bir konuşma yaptı. Göbeklitepe'nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil, geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, sergiyi bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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