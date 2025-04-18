Tansiyon yükseliyor! Nazlı Sabancı'dan kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya rest
Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile evlendi. Zenginler kulübüne girdi. Ancak kocasının evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıkınca öfkelendi. Torununu kabullenen kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya adeta rest çekti. Sosyal medyadaki hiçbir fotoğrafını beğenmedi. Bu durum “Kriz çok büyük” yorumlarını beraberinde getirdi.
Hacı Sabancı, 2021'de Nazlı Sabancı ile evlendi. Bir kızları dünyaya geldi. Ancak Fatma Demir adlı kadının iddiası Sabancı Ailesi'ni şok etti. Demir, Hacı Sabancı ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığını söyledi.
Bu ilişkiden Uzay adlı oğlunun dünyaya geldiğini belirtti. DNA testi sonrası Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 oranında Uzay'ın babası olduğu belirlendi.
Ancak Sabancı "Yüzde 99.99 yeterli değildir" deyip karara itiraz etti. İşte tüm bunlar olurken Arzu Sabancı torununu kabullendi. Üstelik tüm aile bireylerini onunla tanıştırmak için harekete geçti.
AİLEDEN TEPKİLER GELİNCE...
Ancak Nazlı Sabancı kayınvalidesine çok sinirlendi. Daha önce sosyal medyada Sabancı soyadını silen, aileden gelen tepkiler üzerine geri yazan Nazlı Sabancı, kayınvalidesine karşı harekete geçti.