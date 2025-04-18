Tansiyon yükseliyor! Nazlı Sabancı’dan kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya rest

Sosyal medyada aktif olan Arzu Sabancı 'nın hiçbir gönderisini önemsemedi. Kayınvalidesinin son yaptığı Portekiz ve İstanbul'daki gezilerini beğenmedi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Beğenmediği ama yorum yaptığı fotoğraflardan biri ise kızı Arzu Alara ile Arzu Sabancı'nı birlikte yer aldığı kareydi. Bu durum Sabancı Ailesi'ndeki kavganın daha büyük olduğunu gözler önüne serdi.

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