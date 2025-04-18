takvim-logo

Tansiyon yükseliyor! Nazlı Sabancı'dan kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya rest

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile evlendi. Zenginler kulübüne girdi. Ancak kocasının evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıkınca öfkelendi. Torununu kabullenen kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya adeta rest çekti. Sosyal medyadaki hiçbir fotoğrafını beğenmedi. Bu durum “Kriz çok büyük” yorumlarını beraberinde getirdi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Tansiyon yükseliyor! Nazlı Sabancı’dan kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya rest

Hacı Sabancı, 2021'de Nazlı Sabancı ile evlendi. Bir kızları dünyaya geldi. Ancak Fatma Demir adlı kadının iddiası Sabancı Ailesi'ni şok etti. Demir, Hacı Sabancı ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığını söyledi.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Bu ilişkiden Uzay adlı oğlunun dünyaya geldiğini belirtti. DNA testi sonrası Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 oranında Uzay'ın babası olduğu belirlendi.

Ancak Sabancı "Yüzde 99.99 yeterli değildir" deyip karara itiraz etti. İşte tüm bunlar olurken Arzu Sabancı torununu kabullendi. Üstelik tüm aile bireylerini onunla tanıştırmak için harekete geçti.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AİLEDEN TEPKİLER GELİNCE...
Ancak Nazlı Sabancı kayınvalidesine çok sinirlendi. Daha önce sosyal medyada Sabancı soyadını silen, aileden gelen tepkiler üzerine geri yazan Nazlı Sabancı, kayınvalidesine karşı harekete geçti.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sosyal medyada aktif olan Arzu Sabancı'nın hiçbir gönderisini önemsemedi. Kayınvalidesinin son yaptığı Portekiz ve İstanbul'daki gezilerini beğenmedi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Beğenmediği ama yorum yaptığı fotoğraflardan biri ise kızı Arzu Alara ile Arzu Sabancı'nı birlikte yer aldığı kareydi. Bu durum Sabancı Ailesi'ndeki kavganın daha büyük olduğunu gözler önüne serdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN