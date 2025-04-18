Güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez yüzlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtı!

Güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerini ve çalışanlarını yaklaşık 500 milyon lira dolandırdı. Kayıplara karıştı. Alacaklılar merkezi bastı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Adana'da 4 güzellik merkezi sahibi olan Sinem Çekinmez, iddiaya göre yüzlerce müşterisini piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

Yaklaşık 500 milyon lira dolandırdı. Çalışanlarına da aylardır maaş ödemesi yapmadı. Bankalardan ve esnaf kooperatifinden krediler çekip yurt dışına kaçtı. Çekinmez'in iş yeri önünde toplanan çalışanları, alacaklarına karşılık güzellik merkezi şubelerindeki eşyaları yağmaladı.

İşlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çaldı. Bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

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