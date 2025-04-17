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Ehliyet sınavında kopya çekerken yakalanan kadına hapis cezası!

İstanbul'da sınav sırasında soruları çözerken sergilediği hareketlerden şüphelenilen kadın, sınav çıkışında detaylı arandı. Kadının üzerinde bir mikro kamera düzeneği, Wi-Fi cihazı, telefon hattı, mikro kulaklık ve sarı siyah renkli bir kart ele geçirildi.

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Ehliyet sınavında kopya çekerken yakalanan kadına hapis cezası!

İstanbul'da A.K. (49) adlı kadın 23 Şubat'ta Kağıthane'deki Cevdet Şamiloğlu E-Sınav Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavına katıldı. Sınav sırasında soruları çözerken sergilediği hareketlerden şüphelenilen kadın, sınav çıkışında detaylı arandı. Kadının üzerinde bir mikro kamera düzeneği, Wi-Fi cihazı, telefon hattı, mikro kulaklık ve sarı siyah renkli bir kart ele geçirildi. Kadın hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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