Bungolov skandalına tutuklama!

Sapanca'da Bungolov tatiline giden aile, tavan ampülünde gizli kamera olduğunu farketti. Polis işletme sahibi H.K.’yı (31) Sapanca’da, arkadaşı T.S.’yi (48) ise İzmit’te gözaltına aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025

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İstanbul'da yaşayan M.K, Ramazan Bayramı'nda bungalov tatili için ailesiyle birlikte Sapanca'da bir işletmeye geldi. Evin tavan ampulünde gizli kamera olduğunu anladı. Dehşete düşen aile, hemen polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. Polis işletme sahibi H.K.'yı (31) Sapanca'da, arkadaşı T.S.'yi (48) ise İzmit'te gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.K. ve T.S. tutuklandı. İşletme ise Sapanca Belediyesi tarafından süresiz kapatıldı.



GİZLİ KAMERA NASIL BULUNUR?

Turizmci ve Toplum Psikoloğu Dr. Ali Bilir, gizli kamera riskine karşı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı: Oda karartılarak cep telefonunun feneriyle priz içleri, lambalar ve objeler dikkatlice incelenebilir. Ayna testi, uzaktan kumanda ile kızılötesi kontrol gibi yöntemler de destekleyici olabilir.

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