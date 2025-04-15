Şehit Nurettin çavuşa üç yıl sonra ulaşıldı!

MSB, 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve naaşına ulaşılamayan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.



MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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