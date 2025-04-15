Pençe-Kilit Operasyon bölgesine gönüllü giden Koray Arslan şehit oldu!

Şehit Koray Arslan FETÖ baskısı yüzünden Harp Okulu'nu bıraktı. Tıp Fakültesini kazandı. Ancak hayali hep subay olmaktı. Gönüllü olarak gittiği Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalp krizi geçirip şehadete ulaştı. Koray Arslan, Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. Kara Harp Okulu'na girdi. Ama FETÖ'cü hainler yüzünden bırakmak zorunda kalınca doktor olmaya karar verdi. En büyük hayali ise subay olup vatana hizmet etmekti. Gönüllü olarak önce Irak'a sonra da Pençe- Kilit Operasyonu'na gitti. Kalp krizi sonucu şehadete erdi. Anne Gülbahar Arslan, evladının vatan aşkını şöyle dile getirdi: 'Oğlum gitme' dedim. Bana, 'Ölürsem şehit olurum anneciğim' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Koray Arslan (33), ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra hayali olan Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun oldu. Kara Harp Okulu'na giden Arslan, o dönemde gördüğü baskıdan dolayı 2010 yılında buradan ayrıldı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Arslan, mezun olduktan sonra Amasya Taşova Devlet Hastanesi'nde görevine başladı. Arslan, bu yıl şubat ayında ise ikinci kez gönüllü gittiği Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Beraber görev yaptığı asker arkadaşları topladığı 50 bin lirayı Arslan'ın Sırp vatandaşı eşi Helena Arslan'a gönderdi. Helena Arslanda , parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



'MİLLETİNE YARDIM ETMEK İSTEDİ'

Şehit Koray Arslan'ın eşi Helena Arslan (30), "3,5 yıldır evliyiz. O benim için gerçek bir kahramandı. AFAD eğitimi aldı. Maalesef orada şehit oldu. Bana 50 bin liralık yardım gönderen Mehmetçiğe teşekkür etmek istiyorum. O parayla askerlere katkıda bulunmak istedim. Şu anda hiçbir gelirim yok. Umarım her şey düzelir" dedi.



Koray Arslan'ın annesi Gülbahar Arslan ise şunları söyledi "Subay olmayı çok istiyordu ama harp okuluna geçince o dönem FETÖ'cü askerler tarafından baskı yapıldı. Ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Askerlere yardım etmek için kendini hep yazdırıyordu. Son olarak Kuzey Irak'a gitti. 2 doktor arkadaşını ikna edip onları da götürdü. Geçirdiği 20 günün ardından şehit olduğu haberini aldık. Hep asker olma isteği içinde vardı. Son gidişinde 'Oğlum gitme' diye söyledim. Bana, 'Anne ölürsem şehit olurum' dedi."



Pençe-Kilit Operasyon bölgesine gönüllü giden ve kalp krizi sonrası şehit olan Hekim Koray Arslan'ın annesi Gülbahar Arslan: Oğlum gitme dedim. Anne şehit olurum...

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