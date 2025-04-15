Mürettebatın tamamı kadınlardan oluşan ekip uzaya gitti!

Blue Origin'in 'New Shepard' aracıyla gerçekleşen uçuşta Katy Perry'e Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu beş kadın eşlik etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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ABD'li şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gitti. Blue Origin'in 'New Shepard' aracıyla gerçekleşen uçuşta Katy Perry'e Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu beş kadın eşlik etti.



Mürettebatın tamamı kadınlardan oluştu. Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez de mürettebattaki isimlerden biriydi. Jeff Bezos, mürettebatı uzaya gönderen Blue Origin şirketinin sahibi.



Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı'nın ötesine geçti. Katy Perry ve Lauren Sanchez gibi isimlerin bulunduğu mürettebat kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket etti. Ardından geri döndüler.



Ünlü şarkıcı Perry, dünyaya döner dönmez kapsülün içerisinden çıkarak önce poz verdi ardından da yeri öptü. Kameralar kayıttayken yaşanan bu anlar göreve dair ikonik anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

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