Apple'ın yeni hedefi telefonlarda devrim yapmak!

Apple'ın hedefi, Vision Pro gibi hantal bir başlık olmadan, kullanıcının görüş alanına dijital bilgiler yansıtabilen (gerçek AR deneyimi sunan) şık bir gözlük üretmek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Telefonun geleceğini değiştirecek bir devrim için Apple'ın CEO'su Tim Cook ve ekibi durmaksızın çalışıyor. Tim Cook'un Apple Glass'ı (gözlük) hayata geçirmek için on yıldan uzun süredir istekli olduğu ve şu anda da projenin geliştirilmesine büyük önem verdiği belirtiliyor.



Apple'ın hedefi, Vision Pro gibi hantal bir başlık olmadan, kullanıcının görüş alanına dijital bilgiler yansıtabilen (gerçek AR deneyimi sunan) şık bir gözlük üretmek. Ancak temelde, bir başlığın hacmi olmadan, gözlük form faktörüne gelişmiş ekranlar, güçlü işlemciler, sensörler, ses sistemi ve yeterli pil ömrünü sığdırmak gerekiyor.

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