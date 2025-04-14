Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı milyonları duygulandırdı! Mattia Ahmet Minguzzi’nin o fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun 2022 yılında çekilen fotoğrafını ilk kez görerek, 'Bu fotoğrafı paylaştığınız için size teşekkür ediyorum' dedi ve duygusal bir paylaşımda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin yaptığı son paylaşım milyonları duygulandırdı. Bir takipçisinden gelen mesajla; oğlunun 2022 yılında çekilen fotoğrafını ilk kez gören Minguzzi, "Bu fotoğrafı paylaştığınız için size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den ağlatan paylaşım (Takvim Gazetesi)



Fotoğraf gönderen kişi ise o günü şu sözlerle anlattı:

Yasemin hanım başınız sağolsun. Ben yavrunuzu 2022 yılında İstiklal Caddesi(nde yemek yerken görmüştüm. Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi vardı ki fark etmemek mümkün değildi.. Geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum, çok etkilendim. Özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak.

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